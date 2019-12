Venerato: “Dismesso Pedro, la Fiorentina comprerà in attacco. Vediamo che succederà tra Spalletti e…”

Il noto esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto a Radio Sportiva parlando di un possibile arrivo di Luciano Spalletti in viola: “Se continua a chiedere alle società che si fanno avanti i soliti soldi che gli deve l’Inter, è difficile. Vediamo cosa succederà l’estate prossima con la Fiorentina ma i matrimoni si fanno in due”. E sul Mercato viola: “Con la dismissione di Pedro qualcosa verrà fatto in attacco. Mi aspetto qualcosa anche a centrocampo”.

Parole in prospettiva di una finestra di mercato che per la Fiorentina si dimostra importante per risollevare classifica e morale.