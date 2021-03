Venerato: “Giuntoli ha diverse offerte tra cui Juve, Milan e Fiorentina che devono cambiare direttore sportivo”

Il noto giornalista Rai, Ciro Venerato è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli parlando del futuro direttore sportivo azzurro, citando anche la Fiorentina: “Gattuso è in scadenza e non resterà. Il resto è tutto in divenire, compreso il direttore sportivo”.

E su Meluso: “Non lo trascurerei in coppia con Italiano al Napoli, Giuntoli ha diverse offerte con Juventus, Milan e Fiorentina che devono cambiare direttore sportivo”.

Uno scenario quello ipotizzato da Venerato che non esclude dei contatti tra Fiorentina e Giuntoli. Vedremo che ne sarà.