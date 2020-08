Venerato: “Il Napoli non chiude alla cessione di Maksimovic, ecco il prezzo. La Fiorentina…”

Nonostante stia trattando il rinnovo con il Napoli, non è da escludere che alla fine Nikola Maksimovic possa essere ceduto. Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto ad ascoltare delle offerte per il centrale serbo, su cui ci sono quattro squadre interessate.

A svelare i nomi delle quattro società è Ciro Venerato, giornalista della Rai, che ha parlato in questi termini del futuro di Maksimovic: “Il Napoli sta parlando con l’agente per il rinnovo, ma se arriverà un’offerta valida sono disposti a parlare anche perché c’è Rrahmani e Gabriel ormai vicino. Il club ha anche fissato il prezzo per il serbo a 15 milioni di euro. Nikola piace a Roma, Milan e Fiorentina, oltre all’Everton di Ancelotti. Non è un’operazione tecnica, ma solo economica”.