Il giornalista Ciro Venerato, vicino alle vicende del Napoli, ha parlato di due attaccanti che gravitano nell’orbita della Fiorentina: “Milik alla fine andrà alla Roma, magari in cambio di alcuni giocatori come ad esempio Under. Higuain? E’ assolutamente vero che la Fiorentina lo sta cercando, posso confermare i contatti tra le parti”.

