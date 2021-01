Venerato: “Per Milik c’era l’accordo con la Fiorentina, a queste cifre. Malcuit non rientra nei piani della Fiorentina”

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole sul calciomercato azzurro, che in qualche modo è legato anche alla Fiorentina:

“Milik aveva scelto la Juventus a ottobre e la rottura tra De Laurentiis e gli entourage è arrivata per questo. De Laurentiis si è sentito tradito perché c’era l’accordo con la Fiorentina per la cessione ma Milik rifiutò. Lui non vuole andare a Firenze. Il giocatore ha fatto perdere 24 milioni della Fiorentina, visto che era tutto chiuso con Commisso.”

Ancora sull’attaccante polacco, Venerato aggiunge: “Cristiano Giuntoli parlava con Barone, mentre De Laurentiis col patron americano. I medici sportivi dicono che per un giocatore stare fermo un anno dopo due crociati non è il massimo. Milik è un calciatore che non è voluto andare a Firenze, io ci andrei a piedi: dopo Napoli è una città straordinaria. Il calciatore polacco piace anche a Pirlo, se non va alla Juventus perché il Napoli non vuole cederlo adesso. Reynolds? La Juventus lo prende e lo dà in prestito al Benevento”.

Sull’ultimo nome spuntato per la fascia destra della Fiorentina invece: “Malcuit non rientra nei piani della Fiorentina, parole di Pradè. Il Napoli vorrebbe fare cassa cedendo Ghoulam, ma non arrivano offerte per il terzino algerino”.