Venerato: “Spalletti alla Fiorentina per chiudere un cerchio. Chiesa? Alle cifre che chiede Commisso, non ha mercato. La Juventus non può permettersi questo investimento”

Non è ancora certo il fatto che Giuseppe Iachini possa essere l’allenatore della Fiorentina anche la prossima stagione. Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, intervenuto all’interno della trasmissione CasaViola, è tornato su un nome caro ai tifosi viola: “E’ un anno che si parla di questa possibilità di vedere a Firenze Spalletti. Sarebbe un modo per lui, che è sempre stato un sostenitore viola, per chiudere un cerchio. Non poteva entrare a stagione in corso, ma dopo le grandi, la Fiorentina è la società che indubbiamente ha il progetto più importante davanti a sé”.

Dall’allenatore il discorso si sposta su Chiesa: “Alle cifre che chiede Commisso non ha mercato (80 milioni di euro ndr). La Juventus non può permettersi un investimento del genere. A settembre credo però che le pretese si abbasseranno”.