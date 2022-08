Venga fuori la rivale della Fiorentina

E’ una serata di verdetti per quanto riguarda i preliminari di Conference League. La Fiorentina è in attesa di conoscere chi sarà la propria rivale nel play off che andrà in scena il 18 e il 25 agosto prossimi.

Un avversario che uscirà fuori dalla sfida tra gli olandesi del Twente e i serbi del Cukaricki, con la prima squadra nettamente favorita in quanto reduce dal successo per 3-1 ottenuto fuori casa all’andata.

Fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19, poi il responso.

Giova ricordare che la Fiorentina giocherà in casa la gara d’andata del play off, qualsiasi sia la sfidante.