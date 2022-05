Andrea Belotti, nel mirino viola. Nonostante il futuro del centravanti del Torino, sia ancora nebuloso. A parlarne, anche Gianpiero Ventura, ex tecnico dell’attaccante azzurro: “Se a oggi Belotti non ha mai accettato il rinnovo, rifiutando le proposte, parto dal presupposto che una decisione l’avrà già presa da tempo. Questa telenovela è durata fin troppo. Se dici no a prescindere dai contenuti economici, è il segnale che vorrà andare altrove”.