Ventura: “Italiano è una delle sorprese. Quest’anno ha una buona squadra, ma la Fiorentina gioca bene”

L’ex CT della Nazionale italiana Gian Piero Ventura ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, intervenendo tra i temi anche sugli allenatori della Serie A e delle sorprese di quest’anno. Ecco le sue dichiarazioni:

“Italiano è al secondo anno di Serie A: è vero che ha una buona squadra, ma la Fiorentina gioca. Ci sono state anche altre sorprese, come il Verona di Tudor che per quattro mesi ha fatto un buon calcio. Il Sassuolo di Dionisi, tecnico al primo anno di Serie A che vince in casa di Milan, Inter e Juve. C’è una bella infornata di nuovi allenatori con nuove idee e con la capacità di metterle in pratiche. Poi non parlo dei big: sono tutti bravissimi e navigati”.