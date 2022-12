Venuti, c’è aria d’addio…e già a gennaio

Nessuno è profeta in patria. Un antico adagio che sembra calzare bene per descrivere il rapporto attuale tra la Fiorentina e il terzino destro, Lorenzo Venuti, toscano e calciatore cresciuto nel settore giovanile viola.

Ieri è uscita l’indiscrezione che il suo contratto con i viola non verrà rinnovato. Stamani il Corriere Fiorentino ha rilanciato la notizia che lo stesso Venuti possa lasciare la squadra già nel prossimo gennaio.

Lollo non sembra più essere nelle grazie della dirigenza gigliata e (probabilmente) paga alcuni errori di troppo commessi durante le sue presenze in campo. In questa stagione ad esempio come dimenticarsi l’ingenuità che è costato il gol di Mkhitaryan e la sconfitta contro l’Inter.