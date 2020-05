Venuti: “Da brividi l’esordio in campionato contro il Napoli quando i tifosi hanno gridato il mio nome. A casa sto praticando meditazione”

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti si è raccontato al canale ufficiale viola raccontando la sua quotidianità in questo periodo e alcuni ricordi legati al suo ritorno a Firenze dopo varie esperienze in prestito: “Sto bene, fortunatamente in tutto questo mese e mezzo non ho avuto grandi problemi. E anche se ogni tanto la noia viene fuori perché le giornate tendono ad essere un po’ tutte uguali sto cercando di sfruttare nel miglior modo possibile il tempo che ho a disposizione. Sto allenando sia la componente fisica sia la componente mentale che credo fermamente sia il motore di tutto. Per questo devo ringraziare Stefano Tavoletti che è la persona che mi segue e che mi ha indotto a questo tipo di lavoro. Pratico meditazione e mindful, ho un mio programma specifico di lavoro. Attualmente sto rileggendo “La mentalità vincente” di George Murnford, che è un libro che già avevo letto tempo fa, ma siccome mi ha colpito molto sto sfruttando questo periodo per leggerlo nuovamente. Mi sto dilettando in cucina anche se l’unica cosa che ho provato a fare è stata la schiacciata alla fiorentina, quella salata. E dopo un primo tentativo un po’ fallimentare devo dire che adesso sto avendo buoni risultati. Non sono un gran divoratore di serie tv, anche se ai tempi d’oggi è impossibile non vederne qualcuna: attualmente sto guardando Prison Break. Mi piace fare montaggi video col computer, però restando a casa non ho materiali video a cui dedicare un po’ di tempo. Il mio più grande ringraziamento va proprio ai medici, agli infermieri e a quegli operatori e forze dell’ordine che si trovano in prima linea a fronteggiare questa emergenza. E riguardo alla campagna Forza e Cuore iniziata dalla nostra società voglio dire di continuare a donare, perché nella vita come nel calcio e come in queste situazioni un piccolo contributo di ognuno può far raggiungere grandissimi obiettivi. Che cosa mi ha emozionato di più dal ritorno in viola? La prima giornata di campionato contro il Napoli, all’esordio. Quando stavamo entrando in campo, lo speaker stava annunciando la formazione e i tifosi hanno gridato il mio nome. E’ stata una emozione unica.”