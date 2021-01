Venuti: “Dobbiamo impostare il secondo tempo come il primo, abbiamo provato ad allargare il gioco”

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti commenta così a Sky Sport il primo tempo giocato dai viola contro il Torino: “Loro sono una squadra che con il nuovo allenatore si chiude molto e cercano di ripartire. Noi stavamo cercando di allargare il gioco per trovare gli spazi dentro. In una partita può starci un momento in cui una squadra prevale sull’altra. Noi dobbiamo giocare il secondo tempo come il primo, lottando su tutte le palle”

