Venuti: “Dobbiamo imparare a sbloccare le partite, ma Roma non è stata costruita in un giorno. Conference League? Il sorteggio l’hanno guardato in pochi”

Intervenuti ai canali ufficiali della Fiorentina, l’esterno viola Lorenzo Venuti ha parlato dell’amichevole di ieri contro il Qatar: “Dobbiamo imparare a sbloccare le partite, essere consapevoli che ogni occasione può essere quella decisiva. E’ uno step che faremo, alla fine è solo un anno che lavoriamo con Italiano. Roma non è stata costruita in un giorno, quello del gol è un mattone che metteremo nel tempo”.

E poi ha aggiunto: “Nelle ultime due partite, tolti i primi venti minuti col Galatasaray, siamo sempre stati nella metà campo avversaria. Le occasioni nitide sono state poche, ma di potenziali ce ne sono state e da qui dovremo ripartire per andare avanti. Conference League? Nessuno lo ha guardato, perché siamo liberi mentalmente e pronti ad affrontare qualsiasi avversario. Non ci sono sfide facili in Europa, sarà in ogni caso un test importante. Betis? Ha una rosa fortissima, con tanti giocatori forti che sono stati anche a Firenze. E’ senza dubbio il test più importante, che ci potrà dire di più sulla nostra condizione”.