Venuti: “Dovremo prendere i fischi come stimolo per migliorare. Ci è mancato il gol, l’atteggiamento è giusto. Non vogliamo che la stagione diventi anonima, non lo meritiamo”

Lorenzo Venuti ha indossato la fascia da capitano nel secondo tempo di Fiorentina-Torino. Il difensore gigliato a Dazn commenta la sconfitta viola: “I fischi lasciano amarezza ma sono anche giustificati visto il risultato, però l’atteggiamento della squadra è stato giusto. Al di là di un primo tempo un po’ spento, non brillante. L’occasione con Kouame l’abbiamo però avuta nella bruttezza generale. Abbiamo subito la traversa di Seck ed il gol, non abbiamo concesso tanto. Ci è mancato il gol ma non l’atteggiamento. Faremo tesoro di questa sconfitta, anche perchè dobbiamo rigiocare col Torino in Coppa Italia ed anche al ritorno in campionato. Giocare al Franchi non è semplice, dobbiamo essere bravi mentalmente a far sì che i fischi siano da stimolo per migliorarsi, questa è la verità”.

Conclude poi il difensore viola: “Dentro lo spogliatoio c’è rammarico perchè volevamo vincere, soprattutto in casa, ma siamo consapevoli che rispetto ad anno scorso abbiamo una competizione in più, anche se 9 punti in meno. Cercheremo di fare più punti nel girone di ritorno e migliorare la situazione, non facendola diventare un’annata anonima perchè non ce lo meritiamo e non siamo squadra da posizione anonima”.