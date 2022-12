Venuti e un futuro tutto da scrivere. E il finale potrebbe essere a sorpresa…

Una situazione tutta da valutare e che potrebbe terminare con una sorpresa. E’ quella che riguarda il terzino destro della Fiorentina, Lorenzo Venuti.

Su La Gazzetta dello Sport di stamani si legge che il suo futuro, anche a gennaio, è tutto da scrivere. Anche perché la scadenza del suo contratto non è molto lontana e ancora passi importanti verso il rinnovo non ci sono stati.

E’ così dunque che, per il giornale sportivo, Venuti potrebbe ritrovarsi da essere uno dei ‘simboli’ del giocatore fatto in casa, ad essere in una lista di partenti che comprende già Benassi, Maleh, Zurkowski e, probabilmente, anche Gollini.