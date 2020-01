Venuti: “Iachini ha risvegliato la nostra autostima. Se giochiamo contro i primo o gli ultimi non fa differenza”

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti, in campo quest’oggi contro il Genoa al posto dello squalificato Dalbert, parla così a Sky Sport prima dell’inizio della gara: Il mister sta facendo un lavoro completo, dalla testa al lavoro sul campo. Penso che la componente fondamentale sia quella di aver risvegliato la nostra autostima. Ci ha fatto capire il nostro valore e ha fatto in modo che lo mettessimo in campo. Come dice il mister, ultimo o primo non fa differenza: dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l’ultima. L’approccio deve essere adeguatoo per cominciare al meglio le partite. Direi che questa è una chance per me”.