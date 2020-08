Venuti, il lavoratore silenzioso che cerca un posto nella Fiorentina

Da ragazzo cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, il debutto in Serie A in maglia viola è stato un traguardo molto atteso per Lorenzo Venuti. Il terzino destro 25enne ha avuto la possibilità di ritagliarsi il proprio spazio a Firenze, totalizzando 18 presenze stagionali, delle quali 8 da titolare in campionato. Difensore dotato di corsa e tenacia, a referto ha anche un assist, realizzato con il Sassuolo, ed un rigore guadagnato, contro il Parma. Grande lavoratore, ragazzo serio e attaccato alla maglia gigliata, Venuti ha saputo stare al proprio posto, cercando di sfruttare le occasioni avute nel migliore dei modi.

Dopo tanti anni passati in prestito, per Il classe ‘95 di Montevarchi, avere la possibilità di trovare un posto nella Fiorentina è stata una grande soddisfazione. È assai probabile che Venuti faccia parte della rosa della Fiorentina 2020-2021, come prima alternativa a Lirola, tentando di scalzare lo spagnolo. Il ragazzo ha dimostrato che come rincalzo e jolly difensivo nella rosa viola può starci, e la dirigenza non appare intenzionata a privarsi di lui.

E voi che ne pensate? Venuti merita un posto nella Fiorentina?