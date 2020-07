Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti parla così a Sky Sport poco prima della gara casalinga contro il Bologna: “La fase difensiva è un nostro punto di forza, dobbiamo migliorare in quella offensiva per quanto possibile in queste ultime due giornate. Ci serve un obiettivo e questo lo è. La mia stagione? Non sta a me giudicarla, però mi sento soddisfatto”.

0 0 vote Article Rating