Venuti si guadagna la conferma ed aspetta Gattuso. La Fiorentina se lo tiene stretto, i dettagli

All’inizio della passata stagione Lorenzo Venuti ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, prolungando il sodalizio in viola fino al 2024. Il classe ’95 di Montevarchi, alla Fiorentina da sempre, è stata una delle poche belle notizie del difficoltoso campionato viola. Il gregario toscano, con la maglia gigliata praticamente tatuata, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante ed inaspettato, scavalcando la concorrenza. Il calciatore deputato ad occupare la fascia destra era Pol Lirola, ma lo spagnolo non ha convinto e il classe ’95 ex Lecce e Brescia ha scalato le gerarchie.

Sono 30 le presenze stagionali del terzino toscano, ben 21 da titolare. Venuti è un ragazzo conscio dei propri limiti, ma con uno spirito enorme e tantissima dedizione alla causa. Molto spesso è stato tra i migliori in campo, riuscendo a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nella Fiorentina di Gattuso non sarà un titolare, la dirigenza viola è alla ricerca di un profilo che possa alzare il livello. Sicuramente però il ragazzo con la consueta volontà proverà a rendersi utile quando ne avrà l’occasione, senza risparmiarsi. Non c’è alcun dubbio che col lavoro e tanto impegno Venuti abbia dimostrato di poter stare nella rosa viola, meritandosi la conferma. I gregari nel calcio hanno la loro importanza, e la Fiorentina Venuti se lo tiene stretto.