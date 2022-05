Veretout: “Con un ambiente così possiamo solo vincere. Ho giocato in tanti stadi, ma l’Olimpico…”

Il centrocampista della Roma ed ex Fiorentina Jordan Veretout ha parlato a Roma TV dopo la vittoria in Conference League contro il Leicester City: “Questo ambiente è fantastico, una cosa incredibile. Penso che così possiamo solo vincere, ho visto la gente che ci ha supportati durante tutta la partita ed è stato fantastico. Poi, una partita non la giocano soltanto gli 11 titolari: conta tutta la rosa, anche chi resta in panchina, lo staff e ovviamente i tifosi. Lo stadio ci ha motivati a dare il massimo. Ho giocato in tanti impianti, ma una cosa come l’Olimpico è impressionante ed emozionante”.