Veretout fa addirittura doppietta ma la Juventus riesce a non perdere grazie al solito Ronaldo – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 20.45 è andata in scena all’Olimpico la partita tra Roma e Juventus. Partita rocambolesca con giallorossi due volte in vantaggio con Veretout (il primo gol su rigore) e due volti raggiunto da Ronaldo, anch’egli in rete dal dischetto la prima volta. 2-2 dunque il punteggio finale, con la Juve che tra l’altro ha giocato mezz’ora in dieci per l’espulsione di Rabiot.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Verona, Milan 6, Sassuolo, Juventus 4, Genoa, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Benevento, Inter 3, Roma, Cagliari 1, Bologna, Crotone, Parma, Sampdoria, Spezia, Udinese, Torino 0.