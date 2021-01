Veretout piange, Inzaghi ride. La Lazio strapazza la Roma Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La Lazio di Simone Inzaghi vola e come un’aquila impazzita devasta la Roma e ne porta via anche le viscere. Un derby dominato dal primo all’ultimo minuto e aperto dalla rete del solito Ciro Immobile al 14′ del primo tempo. Passano appena dieci minuti che Lazzari innesca Luis Alberto per il 2-0 che cristallizza il gioco.

Il tempo scorre, Fonseca prova dei cambi togliendo l’ex Fiorentina Veretout per Pedro, ma niente cambia. Tranne il risultato. Perchè al 67′, su assist di Akpa Akpro, Luis Alberto chiude la contesa.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma, Juventus 34, Atalanta, Napoli, Lazio 31 Sassuolo 29, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria 20, Fiorentina 18, Bologna, Spezia 17, Udinese 16, Cagliari, Genoa 14, Parma, Torino 12, Crotone 9.