Verona-Benassi, tutto fatto! Ecco la formula e le cifre dell’affare

Benassi a Verona Borja Valero a Firenze: le operazioni andranno in porto. Come scrive La Nazione, il centrocampista italiano andrà all’Hellas in prestito con un diritto di riscatto di 10 milioni: cifra alta, difficilmente il club veneto eserciterà l’opzione per rilevare la proprietà del giocatore e in partenza l’operazione viene considerata proprio una cessione temporanea.

