Veronesi: “Abbiamo sfilato alla Fiorentina Vlahovic e questo aumenta la solita carica di odio. Assegnerei al serbo la fascia di capitano stasera”

In vista di Juventus-Fiorentina, La Gazzetta dello Sport ha intervistato lo scrittore pratese, tifoso juventino, Sandro Veronesi che ha detto: “Gli abbiamo sfilato (ai viola ndr), sfilato pagandolo s’intende, Vlahovic. E questo aumenta la solita carica di odio, che si trasmette da padre a figlio. Com’era accaduto con Roberto Baggio o più recentemente per Chiesa“.

Poi aggiunge: “Quel gol all’ultimo (l’autorete di Venuti ndr) dà un piccolo vantaggio, ma la sfida è aperta. Chi la può decidere? Con malizia rispondo Vlahovic. Nel bene o nel male. Anzi, io gli assegnerei la fascia di capitano, così darebbe pure un 10 per cento in più. Vlahovic è uno da Juve, è stato subito da Juve. Uno che non dice mai vabbè, e invece vabbè lo si è detto in questa stagione con tanti vizi di origine”.