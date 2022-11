Verpakovskis: “Fiorentina? Cercheremo di farci un regalo”

Il direttore generale dell’RFS Riga, Māris Verpakovskis, ha parlato a poche ore dal match contro la Fiorentina, che sarà il 50esimo incontro stagionale per la propria squadra (il calendario del calcio lettone è sfalsato rispetto ai principali europei).

“Non mi ero accorto che avevamo raggiunto questo numero – ha detto a Sportacentrs.com – ma sono sicuro che i nostri allenatori sappiano bene quante partite abbiamo giocato”.

E poi: “Comunque non è il tipo di ricorrenza per la quale organizzare eventi speciali allo stadio. Ma sarà sicuramente sarà una grande partita per noi che giocheremo davanti a tribune piene, e cercheremo di farci un regalo mostrando una bella prestazione e ottenendo un bel risultato”.