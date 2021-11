Verso Empoli-Fiorentina: tornano in gruppo due viola ai boxe da settimane. E gli altri…

Arrivano finalmente buone notizie circa il rientro di alcuni elementi della Fiorentina, fuori da diverse settimane e fino a poco fa in fase di recupero. Parliamo di Bartolomej Dragowski e Aleksandr Kokorin.

Il portiere polacco, titolare della Fiorentina, infortunatosi al termine di Fiorentina-Napoli, ha definitivamente superato il problema muscolare alla coscia, tornandosi ad allenare con la squadra la scorsa settimana. Si appresta a riprendersi la porta che gli spetta, a riprendere la maglia di titolare a Pietro Terracciano, che nel sostituirlo non ha di certo sfigurato.

Un altro calciatore per cui arrivano notizie positive è Kokorin: il russo oggi ha preso parte all’allenamento di gruppo al centro sportivo, e si presume già contro l’Empoli di vederlo convocato.

Passando ad altri calciatori, Benassi è completamente recuperato; per Pulgar invece prosegue ancora il lavoro differenziato, così come per il serbo Nastasic, il cui recupero durerà qualche settimana.