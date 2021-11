Verso Fiorentina-Sampdoria: D’Aversa dovrà rinunciare a un titolare

Messa da parte la disfatta di Empoli, la Fiorentina torna al lavoro in vista della delicata sfida di martedì al Franchi, dove scenderà in campo contro la Sampdoria.

In casa dei blucerchiati c’è entusiasmo per la vittoria ottenuta contro il Verona ma al contempo un po’ di amarezza per la certa assenza di un giocatore cardine per i blucerchiati: si tratta di Albin Ekdal, che ha ricevuto un cartellino giallo e dunque salterà la sfida di Firenze. Al suo posto è pronto a subentrare Adrien Silva, che fin qui non ha convinto. Da valutare anche le condizioni di Ferrari che ha svolto l’allenamento in differenziata.