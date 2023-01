Verso il Monza: la Fiorentina riparte dal suo 4-2-3-1. Mandragora da monitorare, Jovic favorito per guidare l’attacco

Mancano soltanto due giorni al ritorno in campo della Fiorentina in gara ufficiale. Mercoledì al Franchi arriverà il Monza di Palladino e la Viola deve fare i conti con qualche acciaccato di troppo. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il primo nome della lista è Rolando Mandragora, le cui condizioni sono da monitorare: dopo il problemino al flessore rimediato nel test contro la Primavera, ieri si è allenato a parte.

Intanto, Vincenzo Italiano studia la formazione per affrontare i brianzoli, con un’unica certezza: il modulo, il 4-2-3-1. Per guidare l’attacco viola, Jovic è nettamente favorito su Cabral. Dietro al serbo, in rampa di lancio la linea a tre con Kouamé, Bonaventura e Ikoné.