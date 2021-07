Verso la prima uscita stagionale: La probabile prima formazione di Italiano. Biraghi fuori per Terzic?

MOENA – Dopo una prima fase di allenamento incentrata su un esercitazione tattica provata e riprovata fino alla noia, lo staff di Vincenzo Italiano ha “costruito” un campo ridotto per un undici contro undici che è durato fino al termine della seduta.

La partitella in famiglia è terminata 1-0 a favore dei calciatori con la casacca (a segno Riccardo Saponara) che con ogni probabilità, saranno coloro che scenderanno in campo nella ripresa.

Ad esordire dal primo minuto nella prima uscita stagionale dei viola, saranno quasi sicuramente Lirola, Milenkovic, Ranieri e Terzic, che formeranno la linea difensiva a 4 davanti a Bart Dragowski. La notizia, per così dire, è che al momento, Cristiano Biraghi non è stato provato con i “titolari”.

La linea mediana provata da Italiano questo pomeriggio è formata dal giovane Bianco come play, affiancato da Alfred Duncan e Jack Bonaventura. In avanti, dovrebbe esserci spazio per il tridente formato da Callejon, Sottil e Dusan Vlahovic.