Verso l’Hellas Verona: stasera Fiorentina in ritiro

Il momento della Fiorentina non è dei migliori, sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni, e lo staff tecnico viola ne è cosciente, tanto che ,per la delicata sfida di domani contro l’Hellas Verona, il tecnico Beppe Iachini e la dirigenza viola avrebbero optato per un’insolita soluzione. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, al termine dell’allenamento di questa pomeriggio la squadra si trasferirà in albergo dove passerà la nottata in ritiro. La partita di domani è importantissimi: in caso di vittoria la Fiorentina metterebbe altri punti tra sé e il Genoa terzultimo in classifica mettendo definitivamente una pietra sopra il discorso salvezza. Nella giornata di domani poi, dopo una colazione tutti insieme, la squadra ritornerà al franchi per svolgere la seduta di rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con Castrovilli in bilico tra una partenza negli undici titolari e la terza panchina consecutiva.

0 0 vote Article Rating