Scatto in avanti forte del Benfica per il difensore (free agent) Jan Vertonghen. L’ex Tottenham, secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com sta per firmare coi lusitani che hanno offerto al giocatore un triennale.

I club italiani che si sono interessati a lui (Inter, Roma e Fiorentina) sono fermi a due anni più eventuale opzione: un particolare questo che può fare tutta la differenza di questo mondo.