Vezzali: “La Firenze sportiva è un esempio per le altre città: nuovo stadio e Viola Park incredibili. PNRR? Abbiamo 4 anni”

Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali era presente quest’oggi all’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport “PalaWanny” di Firenze. Tra le sue parole d’apprezzamento per il bellissimo impianto per la pallavolo fiorentina, non sono mancati rimandi al restyling dell‘Artemio Franchi e anche al progetto del Viola Park. Sentite cosa ha detto l’ex schermitrice olimpica:

“Oggi è un grande giorno per Firenze. Ringraziamo Wanny di Filippo per aver lasciato una struttura così importante per la città, che potrà consentire la crescita di giovani campioni. Una Firenze davvero sportiva. Il progetto dello stadio che verrà l’ho trovato molto interessante, così come il Viola Park che è incredibile. Abbiamo quattro anni per realizzare le opere grazie ai fondi del PNRR e vogliamo vedere tante strutture come queste che portano crescita e aggregazione. Firenze è virtuosa e costituisce un esempio per le altre città“.