“Vi dico il difensore giusto per la Fiorentina di Italiano. Su Lirola dico che…”

L’agente FIFA ed esperto del calcio di francese, Fabrizio Ferrari, è intervenuto a Lady Radio: “Il mercato è in fase di stallo per gli Europei, ma tra una settimana al massimo due si comincerà a fare sul serio. Kouyaté? Giocatore molto forte, ha una grande struttura fisica e non ha paura di costruire il gioco. Italiano lavora su dei profili che sappiano ripartire dal basso, credo che sarà quello il modo in cui si giocherà la Fiorentina e un giocatore del genere farebbe sicuramente comoda”.

Continua così Ferrari: “Lirola? Il Marsiglia ha vissuto una stagione particolare, ma lo spagnolo ha giocato davvero bene e per le caratteristiche che ha si sposa perfettamente con il gioco dei marsigliesi. Sarebbe utile anche alla Fiorentina, ma molto dipenderà dalla sua volontà”.