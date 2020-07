Vi ricordate Aouchiche, il talentino del Psg che seguiva la Fiorentina? Ora è ufficialmente libero ma…

Si chiama Adil Aouchiche ed è un centrocampista offensivo, classe 2002: uno dei talenti principali del floridissimo vivaio del Paris Saint Germain. L’anno scorso trascinò la Francia Under 17 fino alla semifinale dell’Europeo di categoria (persa contro l’Italia di Esposito), segnando ben 9 reti: è uno dei giovani più ricercati ed ora a maggior ragione, dopo che lui stesso via social network ha annunciato di voler lasciare il club parigino alla scadenza del suo contratto, cioè già da ora dato che in Francia la stagione è conclusa e non c’è stato bisogno di prorogare i contratti. Aouchiche però un mese fa circa era stato in visita al St. Etienne e il club bianco verde sembra in vantaggio su di lui, nonostante la Fiorentina vi si fosse avvicinata verso fine inverno.

