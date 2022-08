Vi ricordate di Lirola? Ora non gioca nemmeno le amichevoli estive e il Marsiglia vuole liberarsene

Sicuramente ricorderete il nome di Pol Lirola, terzino arrivato alla Fiorentina con tante speranze ma che poi ha deluso le aspettative. Un giocatore che di certo non ha fatto breccia nel cuore dei tifosi, anche a causa di alcuni atteggiamenti non propriamente affettuosi nei confronti di Firenze.

Lirola puntò i piedi per trasferirsi al Marsiglia, e in effetti inizialmente ha goduto di fiducia e minutaggio. Oggi però, dopo una stagione deludente, è finito ai margini del progetto e secondo La Provence il Marsiglia sarebbe pronto a cederlo di fronte alla prima offerta. Lirola di contro non vorrebbe trasferirsi, nonostante l’arrivo del nuovo acquisto Jonathan Clauss che di fatto lo ha relegato a riserva tanto da non farlo scendere in campo da titolare neanche nelle amichevoli estive.