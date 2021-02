Vi ricordate di Lo Faso? L’ex Fiorentina è addirittura svincolato ma potrebbe ricominciare proprio dalla Toscana

Vi ricordate di Simone Lo Faso? Il promettente attaccante del Palermo vestì la maglia della Fiorentina nel 2017/18, vedendo però il campo soltanto due volte. La sua carriera, al contrario di numeri ex viola, non è decollata altrove tanto che attualmente è svincolato dopo la separazione con il Lecce.

Per Lo Faso si prospetta però una nuova opportunità, proprio in Toscana: secondo tuttomercatoweb, infatti, è molto vicino l’accordo con la Pistoiese che gli permetterebbe di ricominciare dalla Serie C.