Vi ricordate di Lucca? Giocherà nell’Ajax, ma ha fatto infuriare il Bologna

Il futuro di Lorenzo Lucca, accostato in passato anche alla Fiorentina come sostituto di Dusan Vlahovic, sarà all’Ajax. L’attaccante del Pisa ha accettato la proposta del club olandese, facendo infuriare il Bologna con il quale aveva raggiunto già un pre-accordo.

Facciamo un passo indietro: martedì le due società italiane avevano trovato l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto sulla base di otto milioni di euro. La società toscana si è però presa una pausa di riflessione, che è risultata fatale per i felsinei.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, ieri l’Ajax ha nuovamente bussato alla porta del Pisa offendo le stesse cifre del Bologna con un prestito oneroso più alto. La palla è quindi passata a Lucca, che non ha avuto dubbi e ha scelto i lancieri: diventerà il primo giocatore italiano a giocare nel prestigioso club olandese. Gli emiliani non l’hanno naturalmente presa bene e sono volate parole grosse nei confronti dei dirigenti toscani, accusati di aver perso tempo prezioso.