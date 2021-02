Vi ricordate di Marin? L’ex Fiorentina è diventato merce di scambio in Arabia

Marko Marin è una vecchia conoscenza della Fiorentina: il trequartista ha vestito la maglia viola nella prima parte della stagione 2014-15. Quattro presenze in Europa League e due gol, ma nessuna presenza in campionato. E infatti a gennaio il tedesco, deluso per il mancato utilizzo, decise di andarsene all’Anderlecht.

Da quel momento la sua carriera ha cominciato una lenta e inesorabile discesa, culminata con l’arrivo all’Al Alhy nel 2019. Nelle ultime ore, però, è arrivato l’ennesimo trasferimento: il club saudita ha acquisto Niang dal Rennes, per cui Marin – divenuto ormai nient’altro che un esubero – è stato ceduto in prestito all’Al-Raed.