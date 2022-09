Vi ricordate di Pedro? L’ex Fiorentina subito a segno in nazionale contro la Tunisia

Sicuramente è uno di quei giocatori che a Firenze non ha lasciato il segno. Nella sua brevissima parentesi fiorentina, Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio noto come Pedro, aveva strappato pochissime presenze e zero gol. Da quando è tornato in Brasile, però, qualcosa si è riacceso, portando l’attaccante ad essere uno dei maggiori finalizzatori del continente sudamericano.

Adesso anche l’ambito esordio in Nazionale, con la maglia verdeoro del Brasile, insieme al fenomeno Neymar. E proprio alla sua seconda apparizione l’ex Fiorentina ha trovato subito la rete. Una bella girata al volo contro la Tunisia in un test amichevole pre Mondiale in cui la squadra di Tite si è imposta per 5-1.