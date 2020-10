Vi ricordate di Zohore? La nuova avventura dell’ex punta della Fiorentina è a una storica squadra inglese

La Fiorentina aveva scommesso su di lui nel lontano 2012, quando Kenneth Zohore fu acquistato dal Copenaghen. Con la maglia viola però l’attaccante danese si vide solo in Primavera, per poi trasferirsi in prestito prima al Brondby e poi al Goteborg. Nel febbraio del 2015 la Fiorentina lo cedette a titolo definitivo all’Odense, per un addio che aveva il sapore di scommessa persa. Adesso sta provando a trovare riscatto in Inghilterra, dove fino ad oggi ha vestito la maglia del West Bromwich Albion. Da pochi minuti è ufficiale la sua nuova esperienza al Millwall, storica squadra di Londra che milita in Championship (seconda lega inglese).

