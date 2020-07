Vi ricordate Gerson? Ora lo vogliono Chelsea e Tottenham ma lui dice no: “Voglio restare al Flamengo, ho riscoperto me stesso”

Il centrocampista brasiliano Gerson Santos da Silva, dopo i flop con le maglie di Roma e Fiorentina, ha fatto benissimo in questa stagione in patria al Flamengo, tanto da rientrare nel mire di due top club inglesi come Chelsea e Tottenham. Ma il giocatore ha le idee chiare, come dichiarato a Globoesporte: “Dopo un anno al Flamengo, posso giurare di non aver parlato con nessun altro club. Sono totalmente concentrato sul Flamengo. Mi sento a casa, sono felice, benvoluto e gioco in una squadra che non ha nulla da invidiare a quelle europee. Non posso escludere nulla per il futuro, il calcio è anche questo, ma ora come ora sono molto felice e soddisfatto di giocare in un club che amo. Qui ho riscoperto me stesso e voglio vincere altri trofei con questa maglia”.

0 0 vote Article Rating