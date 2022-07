Vi ricordate la meteora viola Pedro? Il brasiliano potrebbe tornare in Serie A

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Pedro, ex attaccante della Fiorentina, sarebbe uno dei nomi caldi per l’attacco del Monza. Il Flamengo, club che ne detiene il cartellino può liberarlo anche in prestito, ma su di lui ci sono anche due club di Premier League: Fulham e Crystal Palace.

Galliani dovrà superare la concorrenza inglese per riportare in Serie A l’ex meteora viola, che a Firenze collezionò soltanto 4 presenze.