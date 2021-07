Il Sochi, ex squadra dell’attaccante della Fiorentina Kokorin, ha piazzato un importante colpo in difesa. Secondo quanto riporta TMW, il club russo avrebbe prelevato dallo Zenit San Pietroburgo l’argentino Emanuel Mammana, che nella scorsa stagione ha giocato proprio con i biancoblù in prestito. Il classe ’96, in passato cercato anche dalla Fiorentina in Italia, ha firmato un triennale.