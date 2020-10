Via Chiesa, un minuto dopo verrà annunciato il suo sostituto

Ormai tutto è pronto per il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Ieri in serata i tasselli sono andati tutti al loro posto e oggi verrà messo il nero su bianco. Non appena ufficializzata la sua cessione, i viola ufficializzeranno l’arrivo dell’ex Napoli, José María Callejón, 33 anni compiuti, che è stato ‘prenotato’ da giorni dal club viola. Arriva da svincolato e firmerà un contratto biennale (con opzione sul terzo).

