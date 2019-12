Via libera alla cessione di un giocatore: La Fiorentina sta per ‘sbarazzarsi’ di un esubero a titolo definitivo

Potrebbe esserci la Fluminense nel destino del terzino destro Gilberto. La Fiorentina ha prestato il brasiliano al club dal quale, tra l’altro, proviene Pedro, fino alla fine dell’anno. Ma i viola hanno dato il proprio via libera per la cessione a titolo definitivo del giocatore.

In principio il riscatto era stato fissato a 3,5 milioni di euro. I tricolori si sono offerti di mettere sul tavolo una cifra in contanti che però non raggiunge quel valore. Al di là di tutto ci sono comunque i presupposti per raggiungere un accordo che consentirebbe alla Fiorentina di non avere più alle sue dipendenze un giocatore che è considerato ormai un esubero da anni.