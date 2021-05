Via libera alle rose “allargate” per gli Europei: Aumentano le possibilità di convocazione per i due viola

Il Covid-19, nel corso dell’ultimo anno, ha portato gli organi del calcio a rivedere alcune regole. In vista degli Europei, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato tutta una serie di modifiche, tra le quali l’ampliamento delle rose a disposizione dei vari Commissari tecnici da 23 a 26 giocatori. Le Nazionali che parteciperanno a Euro 2020, quindi, potranno convocare tre calciatori in più rispetto a quanto precedentemente previsto. “Per ridurre il rischio che le squadre si trovino a corto di giocatori per alcune partite a causa della positività al COVID-19 e della quarantena imposta dalle autorità competenti, si è deciso in via eccezionale di ampliare la rosa di tutte le squadre a 26 giocatori. Tuttavia, 23 rimane il numero massimo di giocatori da inserire sul referto di ogni partita (come stabilito dall’articolo 3 del regolamento IFAB, che consente un massimo di 12 sostituti per le partite delle nazionali A), compresi tre portieri”, si legge in una nota dell’Uefa. Per quanto riguarda la Fiorentina, aumentano dunque le possibilità di convocazione per Castrovilli e Biraghi alla rassegna contintentale