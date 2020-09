Via Pezzella e dentro Izzo? Tatticamente non sarebbe la mossa giusta

Negli ultimi giorni sta prendendo campo l’ipotesi di una cessione di German Pezzella da parte della Fiorentina. Il capitano viola, in scadenza di contratto nel 2022, piace al Milan in Italia e a diverse squadre de LaLiga. Al suo posto si sta facendo sempre più forte il nome di Armando Izzo: il difensore del Torino dà il meglio di sé in una difesa a tre e nella linea a quattro di Giampaolo è obiettivamente fuori posto. Soprattutto se, come visto sabato al Franchi, viene schierato da terzino destro.

Il profilo di Izzo sarebbe quindi giusto per la Fiorentina di Iachini, che non può prescindere dalla difesa a tre. Ma non al posto di Pezzella, che nella Viola attuale gioca in posizione centrale, con Milenkovic e Caceres ai fianchi. Mentre il difensore del Toro non ha mai giocato in quella posizione, bensì sul centrodestra, in quella parte di campo che oggi è coperta da Milenkovic. Quindi, Izzo sarebbe sì un acquisto giusto, ma non per prendere il posto di Pezzella.