Viaggio nel tifo della Fiorentina: il cuore viola della Polonia

Continua il nostro viaggio tra i viola club di tutto il mondo. Questa volta abbiamo raggiunto Michal Cholewinski, referente del Viola Club Polonia per farci raccontare la loro passione per la Fiorentina.

Michal, iniziamo dal coronavirus, come è la situazione attuale in Polonia?

“Attualmente siamo usciti dalla fase di lockdown e la gente è libera di muoversi ottemperando a tutte le misure sanitarie necessarie. Per fortuna nella nostra nazione i casi non sono stati numerosi come in Italia, speriamo vivamente che il vostro paese si riavvii presto alla normalità“.

Per quel che riguarda il campionato polacco che decisioni sono state prese?

“Il prossimo venerdì riprende la massima serie ed ovviamente senza spettatori. L’intento è solo quello di portare a termine la stagione“.

Sei d’accordo che questo avvenga anche con la serie A?

“Certo è importante riprendere a giocare, sono nuovi standard di vita e prima o poi dobbiamo adattarci con tutte le cautele necessarie“.

Capitolo Fiorentina, vorresti Iachini anche il prossimo anno?

“Ci sentiamo molto legati al Mister, lui ha la maglia viola nel cuore ma credo che se il prossimo anno la Fiorentina voglia fare una grande squadra dovrebbe valutare anche altre prospettive riguardo lo staff tecnico, qualcuno che ci faccia fare un bel salto di qualità“.

Quali giocatori non vorresti assolutamente che lasciassero Firenze?

“Di sicuro i giovani come Chiesa, Milenkovic, Vlahovic e Castrovilli. Loro rappresentano il futuro“.

Michal cosa pensa il vostro viola club sulla questione stadio?

“Sinceramente siamo un po’ tutti della stessa idea e cioè che è necessario realizzare una nuova struttura. Il Franchi rappresenta tanti ricordi per i tifosi viola ma credo sia arrivato il momento di cambiare sperando che la burocrazia italiana non sia di intoppo ai progetti di Rocco Commisso che fino ad oggi ha dimostrato di essere un grande businessman”.