Viaggio nel tifo della Fiorentina: la passione viola e “caliente” di Barcellona

Continua il nostro viaggio in tutto il mondo alla scoperta dei vari viola club. Oggi Fiorentinanews.com ha raggiunto Alessandro Pieralli fondatore e Segretario del Viola Club Barcellona

Alessandro raccontaci qualcosa del vostro club?

“Il nostro Viola Club nasce nel 2016 per la passione di noi fiorentini fuori sede qui in Catalogna. Siamo circa cinquanta soci, il bello del nostro gruppo è che spesso diamo ospitalità ai tifosi viola che visitano Barcellona per permettere loro di poter vedere le partite. In città abbiamo dei locali che diventano punti di riferimento per i nostri incontri“.

Domani la serie A riprende il suo cammino sei d’accordo con questa decisione e quali prospettive vedi per la Fiorentina?

“È giusto e quasi indispensabile che si riprenda, anche perché c’è bisogno di parlare di altro e il calcio è un ottimo modo per distrarsi. Se domani la Fiorentina dovesse vincere si guarderanno le prossime gare con più positività e magari pensare ad un finale di stagione con qualche sorpresa”.

Un giocatore in assoluto che vorresti non andasse via da Firenze?

“Ti rispondo in modo secco e dico Castrovilli, penserei anche a Chiesa ma Commisso è stato chiaro dicendo che chi porta la somma giusta può portarselo via“.

Veniamo alla questione stadio, qual è il tuo pensiero a riguardo?

“Credo che oramai il Franchi abbia fatto il suo corso. C’è assoluta necessità di una nuova struttura per permettere di usufruire dello sport in modo moderno, quindi o si ristruttura il Franchi in modo totale oppure è opportuno costruire un nuovo stadio. Qui in Spagna ad esempio ci sono realtà anche di Serie B con stadi davvero belli e confortevoli, in Italia siamo davvero indietro. Urge in questo senso un cambiamento repentino”.