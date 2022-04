Vicario alla Fiorentina? Partiti i primi sondaggi, ma c’è anche una contendente all’Europa nella corsa per il portiere…

Guglielmo Vicario, ora in forza all’Empoli ma di proprietà del Cagliari, è un obiettivo concreto per la prossima stagione della Fiorentina. Lo riporta anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, con il campionato che si avvicina alla fine, cominciano anche le valutazioni sul futuro del portiere. Arrivato in estate in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, non sembra una cifra così alta adesso. Anche perché le richieste, molto concrete, stanno iniziando ad arrivare: c’è la Fiorentina, che si vede da tempo coinvolta in diversi intrecci di calciomercato con l’Empoli. C’è però anche la Lazio, che sta seriamente valutando il dopo Strakosha.

Da parte di ambo le società si sono avviati i primi contatti. Al momento, il futuro del portiere è tutto da decidere: da un lato ci potrebbe essere il riscatto dell’Empoli, che poi lo rivenderebbe a una cifra più alta per chiudere una plusvalenza; dall’altra il ritorno al Cagliari, che andrebbe a valutare con maggiore calma il suo futuro.